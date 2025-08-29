Чистый убыток "Камаза" по МСФО по итогам I полугодия составил 30,9 млрд рублей

Консолидированная выручка снизилась на 21,9%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток автопроизводителя "Камаз" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия составил 30,9 млрд рублей против чистой прибыли в 3,7 млрд рублей в 2024 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Консолидированная выручка группы организаций ПАО "Камаз" снизилась на 21,9% и составила 153,9 млрд рублей.

"Выручка от продаж снизилась во всех сегментах за исключением финансовой аренды. Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ", - добавили в компании.

Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев 2025 года составил 50,3 млрд рублей. Чистый долг группы снизился до 141,8 млрд рублей.

"При росте финансовых расходов группа поддерживает достаточный уровень ликвидности и обеспечивает соблюдение ограничительных условий по кредитным договорам", - отметили в "Камазе".

Там также отметили, что во втором полугодии 2025 года "Камаз" продолжит программу сокращения расходов и будет повышать эффективность деятельности, что ожидаемо положительно отразится на финансовых результатах.