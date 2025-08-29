Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии составила 983 млрд рублей

Общий долг группы "Газпром" снизился на 9% по сравнению с концом 2024 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров компании, по итогам I полугодия составила 983 млрд рублей по сравнению с 1,04 трлн рублей в 2024 году, следует из отчета холдинга.

Выручка холдинга составила 4,99 трлн рублей, показав снижение на 2%. "Газпром" в январе - июне увеличил показатель EBITDA на 6% по сравнению с 2024 годом - до 1,55 трлн рублей.

Общий долг группы "Газпром" снизился на 9% по сравнению с концом 2024 года - до 6,08 трлн рублей. При этом уровень долговой нагрузки "Газпрома" по итогам I полугодия по показателю чистый долг/EBITDA снизился до 1,71 с 1,83 на конец 2024 года.