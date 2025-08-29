Показатели выросли на 43%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Операционный денежный поток "Газпрома" в I полугодии, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 43% и достиг 1,475 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов по итогам отчетности группы за первое полугодие по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, достиг 1 475 млрд рублей. Это на 43% выше, чем за первое полугодие 2024 года. Капитальные вложения были с запасом обеспечены операционным денежным потоком. Благодаря этому свободный денежный поток составил 281 млрд рублей", - сообщил он.

Садыгов добавил, что в первом полугодии также существенно снизился общий долг на 637 млрд рублей - до 6 трлн рублей, это произошло в значительной степени благодаря укреплению курса рубля.