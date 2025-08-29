Ожидался результат 2,818 трлн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа "Газпром" незначительно повысила планы по инвестициям в 2025 году до 2,837 трлн рублей против ожидавшихся ранее 2,818 трлн рублей, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2025 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) составляет 2 836 829 млн руб.", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что инвестиции головной компании "Газпром" в 2025 году снизятся на 7% по сравнению с 2024 годом - до 1,524 трлн рублей.