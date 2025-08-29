Собрание акционеров, в повестке которого утверждение выплаты дивидендов, запланировано на 30 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года из расчета 10,1 копейки на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра акционеров - 11 октября 2025 года. Собрание акционеров, в повестке которого утверждение выплаты дивидендов, запланировано на 30 сентября 2025 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, назначено 5 сентября 2025 года.