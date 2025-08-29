Также ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на зимний сезон 2028-2029

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Строительство двух новых канатных дорог и обустройство свыше 10 км горнолыжных трасс начнется на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2026 году, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в ходе рабочей поездки на курорт.

29 августа состоялось заседание рабочей группы по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз". "Курорт "Архыз" демонстрирует высокие темпы развития инфраструктуры: уже в следующем году начнется строительство двух новых канатных дорог и более 10 км горнолыжных трасс, что позволит открыть новые зоны катания и существенно увеличить туристический потенциал региона. Мы видим, что подготовка ведется с учетом установленных норм и сохранения уникального природного ландшафта. Резиденты курорта инвестировали в его развитие более 11 млрд рублей и создали более трех тысяч современных мест размещения", - цитирует пресс-служба курорта слова Назарова.

Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на зимний сезон 2028-2029. Строится они будут в районе туристических поселков Лунная Поляна и Фестивальный, отметили в пресс-службе.

К 2030 году на "Архызе" планируется создать новую зону катания - более 30 км трасс и шести канатных дорог. "Это будет совсем другой курорт и по масштабу, и по качеству впечатлений. Рады стоять у истоков "Архыза" и участвовать в его становлении как крупного туристического кластера с высоким мультипликативным эффектом", - подчеркнул исполнительный директор Кавказ. РФ Хасан Тимижев.

Две новые канатные дороги, с пропускной способностью 2 400 человек в час каждая, будут оснащены современными шестиместными креслами с увеличенной шириной сидений (490 мм). Кресла оснастят также системой двойных пружин для плавного хода и автоматическими стеклянными колпаками, которые защищают от ветра и непогоды. Параллельно будет создано 10,8 км новых горнолыжных трасс с системой искусственного снегообразования на южном склоне. Это позволит значительно расширить возможности для катания и сделать курорт еще более привлекательным для туристов с разным уровнем подготовки. Основные строительные работы начнутся в 2026 году. По словам гендиректора УК "Архыз" Романа Киранчука, "на этот год запланированы подготовительные мероприятия, включающие археологические исследования и экологические мероприятия". Отмечается, что реализация проекта не затронет действующие популярные маршруты, используемые гостями курорта в зимний и летний сезоны.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 9 канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.