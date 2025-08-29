Комиссионные доходы с января по июнь 2025 года увеличились на 2%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Альфа-банка согласно неаудированной финансовой отчетности в I полугодии 2025 года увеличилась на 41%, до 118,67 млрд рублей по сравнению с 83,97 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении банка.

Процентные расходы Альфа-банка, рассчитанные по эффективной процентной ставке, увеличились на 47%, до 749,6 млрд рублей, чистые процентные доходы выросли на 27%, до 306,42 млрд рублей.

Комиссионные доходы с января по июнь 2025 года увеличились на 2%, до 126,39 млрд рублей, наибольший вклад в этот показатель внесли розничные банковские операции (45,6 млрд рублей).

Портфель корпоративных кредитов до вычета резерва в первом полугодии 2025 года уменьшился на 3%, до 5,32 трлн рублей. Кредиты физическим лицам, напротив, увеличились на 1%, до 1,156 трлн рублей.

Объем средств на счетах физических лиц вырос на 1%, до 4,67 трлн рублей, на текущих расчетных счетах коммерческих организаций - на 8%, до 1,12 трлн рублей.

Цифровые финансовые активы в первом полугодии 2025 года выросли на 16%, до 76,8 млрд рублей.