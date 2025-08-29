В январе - июле 2025 года благодаря экспертизе проектов заявленная стоимость строительства объектов снизилась на 12,5%, отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Владимир Ефимов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заявленная стоимость строительных проектов, финансируемых из бюджета столицы, по результатам государственной экспертизы снизилась в январе - июле 2025 года на 12,5%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Владимир Ефимов.

"Государственная экспертиза позволяет рационально расходовать средства еще на стадии согласования градостроительных проектов. Экономия достигается за счет оптимизации смет, технических и технологических решений. Только в январе - июле 2025 года благодаря экспертизе проектов заявленная стоимость строительства объектов, финансируемых из городского бюджета, снизилась на 12,5%. Таким образом, за семь месяцев столица сэкономила 44,2 млрд рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса.

Отмечается, что процесс оптимизации сметной стоимости включает анализ текущих цен и изучение комплекса предложенных в проектной документации решений. В Мосгосэкспертизе, подведомственной Комитету Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизе), изучая представленные проекты, обращают внимание на возможности снизить стоимость их реализации без ущерба качеству и надежности будущих объектов.

"Экспертиза проводится в первую очередь для того, чтобы гарантировать соблюдение государственных стандартов безопасности и других градостроительных норм в проектах, а сокращение смет обеспечивается исключительно оптимальным и актуальным подбором ресурсов, видов и объемов работ. Наши специалисты проверяют соответствие заявленных в документации материалов и их объем, виды оборудования, а также сопоставляют данные, представленные в смете, с московской сметно-нормативной базой", - пояснил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Так, оптимизированные в рамках экспертизы средства могут быть перераспределены на другие градостроительные проекты: например, на ремонт и строительство социальных, образовательных, спортивных учреждений и другое.