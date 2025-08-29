Чистая прибыль "Новабев групп" за I полугодие выросла на 4%

Показатель составил 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новабев групп" по МСФО за I полугодие 2025 года выросла на 4%, до 2,1 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

Выручка за указанный период выросла на 21%, до 69,15 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 22% и превысила 25 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 22% и составил 9,2 млрд рублей.

Двузначный рост показателей выручки, валовой прибыли и EBITDA в компании объяснили, в частности, за счет существенного роста продаж высокомаржинальных брендов из сегментов премиум и выше.

О компании

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Мягков" и "Архангельская", коньяк "Золотой резерв", виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tкte de Cheval, джин Green Baboon и ром Devil’s Island.