Стоимость серебра на Comex превысила $40 впервые с 21 сентября 2011 года

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года росла на 1,21% до $3 512,4 за тройскую унцию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $40 впервые с 21 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:55 мск, цена на драгметалл составляла $40,005 за тройскую унцию (+1,19%). К 19:22 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $40,685 за тройскую унцию (+2,91%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года росла на 1,21% до $3 512,4 за тройскую унцию.