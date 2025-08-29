Первый замглавы РЖД Сергей Павлов сообщил, что у Китая больше всех в мире опыта в высоких скоростях, так как там есть самая высокоскоростная железная дорога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Делегация Китайских железных дорог поразилась сервису в поездах "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург, Российские железные дороги договорились с Китаем об обмене опытом эксплуатации высокоскоростных поездов и технологиями. В том числе китайская сторона приедет в Россию на обучение, сообщил журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов.

"Очень важно с китайскими коллегами, когда мы с ними ехали вместе в "Сапсане", в Санкт-Петербург, мы, естественно, общались, договорились о том, что надо больше нам обмениваться мнениями, обмениваться технологиями. <…> Вся делегация была поражена тем сервисом, которые организованы в наших поездах "Сапсан", у них такого нет. И мы договорились, что даже до конца этого года организуем поездку наших специалистов из пассажирского блока в Китай, прямо для того, чтобы посмотреть и обменяться нашим положительным опытом эксплуатации высокоскоростных поездов", - сказал он в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

По словам Павлова, у Китая опыта в высоких скоростях больше всех в мире, так как у них есть самая высокоскоростная железная дорога, и они первые и по количеству поездов, и по количеству линий, и по их протяженности. "Это (похвала российскому сервису) дорогого стоит, это достижение наших "Российских железных дорог" и дирекции скоростного сообщения", - отметил он.

Павлов добавил, что также с китайской стороной договорились о приезде коллег в Россию для обучения работе проводников.

"До конца этого года наша делегация туда, а дальше мы вместе с нашим кадровым блоком составим графики, будем обмениваться не только вот такими сервисными (моментами), но самое главное, у нас будет технологический обмен, о чем сегодня вы слышали. Это очень важно решить", - сказал он.