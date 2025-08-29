Спрос на такие займы растет весной и в летние месяцы сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Сбер за пять лет существования услуги займов "до зарплаты" выдал жителям Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также регионов Новороссии около 21 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

"С 2020 года "Сбер" более 3 млн раз одолжил до зарплаты южным клиентам суммарно 21 млрд рублей. Каждый 10-й рубль в стране, таким образом, сегодня берут именно в южных регионах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среднестатистический пользователь такой финансовой услуги - мужчина 30-45 лет с ежемесячным доходом от 35 до 85 тыс. рублей, который более 75% трат проводит онлайн и возвращает средства со следующей зарплаты на карту банка за 10-14 дней. В целом услуга наиболее актуальна для жителей Крыма и исторических регионов России, на Кубани, в Ростовской области и на Ставрополье.

Отмечается, что традиционно спрос на такие займы растет весной и все летние месяцы, исключением не стал и этот год. "Тенденцией южного рынка 2025 года остается растущая частота пользования деньгами до зарплаты на покупку туров выходного дня, авиа- и железнодорожных билетов, оплату гостиниц, а также для крупных покупок в магазинах одежды и обуви в период скидок и распродаж", - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что с января по июль 2025 года Сбер в ЮФО и СКФО, а также в новых регионах предоставил около 422 тыс. таких займов на 3,3 млрд рублей, из них треть - 1,3 млрд - приходится на Краснодарский край, 1 млрд на Ростовскую область, почти вдвое меньше - на Ставропольский край. В общей массе 76% займов приходится на ЮФО и почти 24% - на СКФО. Хотя максимальную динамику роста среднего чека к прошлому году показывают Калмыкия (на 38%), Дагестан (на 36%) и новые регионы (на 31%), лидерами по размеру среднего чека за семь месяцев 2025 года стали Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области (17 тыс. рублей), Чечня (12,7 тыс. рублей), Дагестан (11 тыс. рублей), а в Калмыкии он составляет всего 7,2 тыс.