Пассажиропоток аэропортов страны снизился на 0,3% и составил 121,8 млн человек, добавили в Росавиации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании перевезли 62,1 млн пассажиров в январе - июле 2025 года, что на 1,7% ниже уровня аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили в Росавиации.

"Более 62 млн пассажиров перевезли российские авиакомпании в январе - июле. По итогам семи месяцев 2025 года гражданская авиация России продемонстрировала производственные показатели примерно на уровне прошлого года", - отмечается в сообщении.

Пассажиропоток аэропортов России снизился на 0,3% и составил 121,8 млн человек. При этом в Росавиации отмечают положительную динамику пассажиропотока российский авиакомпаний на маршрутах в зарубежные страны за пределами СНГ - на этих линиях пассажиропоток составил 9,7 млн человек, увеличившись на 7,4%.

"В целом по международным линиям отечественные авиакомпании перевезли 15,2 млн человек (+1%). Несмотря на снижение внутрироссийского пассажиропотока до 46,8 млнчеловек (-2,6%), этот показатель находится на высоком уровне за последние годы", - добавили в Росавиации.