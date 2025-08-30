Двухпартийный законопроект представят на следующей неделе, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Группа членов Палаты представителей Конгресса США подготовила законопроект, запрещающий американским законодателям торговать акциями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, двухпартийный законопроект будет представлен на следующей неделе. В случае его принятия у членов Конгресса и членов их семей будет 180 дней, чтобы продать принадлежащие им отдельные акции, в том числе находящиеся в "слепых" трастах, когда держатель ценных бумаг не управляет ими напрямую. Новым законодателям будет отводиться 90 дней после вступления в должность на продажу имеющихся у них акций. В случае невыполнения требований членам Конгресса будет назначен штраф в размере 10% от стоимости их инвестиций с запретом на получение дивидендов от ценных бумаг.

В середине августа глава американского Минфина Скотт Бессент отметил, что торговля индивидуальными акциями членами Конгресса ставит под вопрос доверие к работе всего законодательного органа. Бессент также указал, что торговля акциями приносит законодателям крайне высокий доход, которому "мог бы позавидовать любой хедж-фонд". По сведениям телеканала Fox News, 120 членов Конгресса в 2024 году совершили более 9,4 тыс. торговых операций с акциями, при этом доходность у отдельных законодателей превысила 70%.