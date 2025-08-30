"Сбер": жители ДВФО существенно расходуют на маркетплейсы, общепит и алкоголь

Исследование фиксирует значительный разрыв в потреблении между разными группами населения внутри каждого города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жители городов Дальнего Востока расходуют значительные суммы на маркетплейсы (12%), общепит (8%), в винных магазинах (5%) и на одежду (4%). Такие выводы приводятся в исследовании "Сбера" в преддверии ВЭФ-2025 о потребительском поведение жителей 11 региональных центров Дальневосточного федерального округа за май - июль 2025 года.

"Значительные суммы дальневосточники расходуют на маркетплейсы (12%), общепит (8%), в винных магазинах (5%) и на одежду (4%). Группы населения с высокими расходами тратят на необязательные товары и услуги в среднем 64% своего бюджета, с низкими расходами - 45%", - отмечают аналитики "Сбера".

Исследование, материалы которого есть в распоряжении ТАСС, выявило и яркие региональные особенности. Например, в Анадыре универсальные магазины занимают исключительное положение, оттягивая на себя до 18% трат всех категорий населения. В остальных городах региона эту нишу занимают маркетплейсы. Обеспеченные граждане в Благовещенске направляют 18% расходов на медицинские услуги, а в Якутске - до 8% на бытовую технику.

"Сбер" также фиксирует значительный разрыв в потреблении между разными группами населения внутри каждого города. Медианное потребление наиболее обеспеченных жителей Читы (13% населения) составляет 81 тыс. рублей в месяц, тогда как у наименее обеспеченной группы (7%) оно не превышает 35 тыс. В Хабаровске это 60 тыс. (15%) и 26 тыс. рублей (30%) соответственно. "Таким образом, даже внутри одного города потребительские практики значительно различаются: разрыв в медианном потреблении между "богатыми" и "бедными" кластерами - более чем двукратный", - указано в исследовании.

По словам управляющего директора, руководителя лаборатории "Сбериндекс" Дарьи Цыплаковой, в большинстве городов Дальнего Востока виден консервативный экономический тип жителей с невысокими расходами, которые ориентированы на локальное потребление. "Они совершают покупки в одних и тех же магазинах, большая часть их расходов - обязательные траты на продовольствие, услуги ЖКХ и лекарства. В эту категорию входит 34% населения Анадыря, 17% жителей Хабаровска, 14% Благовещенска, 15% Якутска, 12% Улан-Удэ, 11% Владивостока и Южно-Сахалинска. Низкая мобильность повышает привлекательность онлайн-каналов ("магазин приходит к тебе"), однако низкая покупательная способность сдерживает покупателей в офлайне", - отмечает Цыплакова.