Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, ущерб, нанесенный урожаю, составил более 600 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области держат ситуацию с ущербом после засухи под контролем, аграриям будет оказана поддержка. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Благодаря работе аграриев и устойчивости экономики регион справляется. Для сравнения: за последние десятилетия на Херсонщине не раз были годы, когда убытки были сопоставимыми или большими из-за засухи или заморозков. Сейчас мы держим ситуацию под контролем. Аграрии не пострадают - государство окажет им необходимую поддержку", - сказал он.

Губернатор отметил, что ущерб в 600 млн рублей - это существенно, но не критично. "Мы понимаем, что в условиях боевых действий полностью избежать потерь невозможно", - добавил он.

Ранее губернатор Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного засухой урожаю в Херсонской области в этом году, составляет более 600 млн рублей. По словам главы региона, из-за засухи и отсутствия мелиорации аграрии потеряли, в частности, 66 тыс. га зерновых и 218 тыс. га подсолнечника.