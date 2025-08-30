В ДНР одобрили инвестпроекты по расширению сети автозаправок и их модернизации

Как сообщили в Корпорации развития Донбасса, предусмотрено создание более 200 рабочих мест, сумма запланированных инвестиций - 310 млн рублей

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Инвестиционный комитет ДНР признал масштабными три проекта по развитию в республике автозаправочных станций (АЗС), сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

"Одобрен проект развития автозаправочной инфраструктуры республики. Цель - модернизация и развитие 22 автозаправочных станций и одной газозаправочной. Предусмотрено создание более 200 рабочих мест, сумма запланированных инвестиций - 310 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что срок реализации - пять лет. Еще один проект предполагает строительство до 2030 года 19 АЗС общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Третий одобренный в топливной сфере - проект развития розничной сети из 20 АЗС и автозаправочных комплексов в Донецке, Макеевке, Дебальцево и Горловке. Его завершение намечено на третий квартал 2030 года.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При получении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса.