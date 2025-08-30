"Автостат": запасы авто на складах в РФ уже осенью могут прийти в норму

Директор аналитического агентства Сергей Целиков отметил, что совпадение летних простоев на автопроизводстве со снижением объемов ввоза приведет к сокращению складских запасов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объемы автомобильных запасов на складах дилеров и производителей в России продолжат снижаться и уже осенью 2025 года могут прийти в норму, сократившись до 350 тыс. единиц. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума.

"Полагаю, к осени запасы на складах придут в норму и уже в сентябре - октябре могут опуститься ниже 400 тыс. и достигнуть примерно 350 тыс. Это более-менее сбалансированный уровень", - сказал он.

Как отметил Целиков, совпадение летних простоев на автопроизводстве со снижением объемов ввоза приведет к сокращению складских запасов.

Несмотря на то, что 2025 год начался с падения авторынка, данные по продажам за июль продемонстрировали постепенное восстановление рынка, указал он.

"Однако данные за июль и первую половину августа показывают, что рынок постепенно начал восстанавливаться, то есть начинает отходить от дна", - подчеркнул Целиков.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 3 сентября.