По данным платформы, 73% блогеров - женщины

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Блогеры в 2025 году в среднем зарабатывали 34 тыс. рублей, а максимальный зарегистрированный доход достиг 1,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями "Консоль", поступившие в ТАСС.

"Блогеры составляют на данный момент 1,7% от всех активных самозанятых и ИП. Средний доход блогера в 2025 году составил 34 тыс. рублей в месяц, при этом максимальный зарегистрированный доход за месяц достигает 1,2 млн рублей", - сообщается в результатах исследования.

1 сентября 2025 года вступает в силу федеральный закон №72-ФЗ, который запрещает размещение рекламы на ресурсах компаний, признанных экстремистскими или запрещенными в РФ. Несмотря на это, по данным исследования, критических отклонений в регистрации новых специалистов в качестве самозанятых и ИП не наблюдается.

"Интересно, что введение нового закона никак не повлияло на динамику регистраций блогеров. Так, в июне 2025 года был замечен рост регистраций на 46% по сравнению с маем, а в июле снижение всего на 12% в сравнении с июнем, что укладывается в сезонные колебания. Эксперты отмечают, что блогеры адаптируются к новым правилам рынка и продолжают активно регистрироваться в качестве самозанятых", - выяснили авторы исследования.

Портрет российского блогера в 2025 году выглядит так: почти три четверти составляют женщины (73%), а основная возрастная категория - от 18 до 30 лет (63%). Еще четверть блогеров (25%) находится в возрасте 31-40 лет, 10% - старше 40 лет. Категория совсем юных блогеров до 17 лет составляет 2%.

В исследовании учитывались внутренние данные компании по более чем миллиону самозанятых по всей России.