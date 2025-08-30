В России спрос на водителей-дальнобойщиков летом вырос на 12%

Интерес к грузоперевозкам между российскими городами в июне-августе поднялся на 14%, говорится в совместном исследовании "Авито авто", "Авито работы" и "Авито услуги"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество вакансий для водителей-дальнобойщиков летом 2025 года увеличилось на 12% по сравнению с весной, а средняя предлагаемая зарплата составила 192,5 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в совместном исследовании "Авито авто", "Авито работы" и "Авито услуги" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Наибольший спрос на водителей-дальнобойщиков зафиксирован в Тульской области, где количество вакансий выросло на 32%. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 179 тыс. рублей в месяц. В топ-3 также вошли Калужская область (+ 26%; со средним доходом 192,7 тыс. рублей в месяц) и Самарская область (+23%; 203,6 тыс. рублей).

Как отметил директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито работы" Артем Егоренков - высокий спрос и уровень вознаграждения водителей-дальнобойщиков связан с развитием e-commerce (электронная коммерция) и увеличением числа международных грузоперевозок.

По данным исследования, летом 2025 года интерес к грузоперевозкам между городами России вырос на 14% по сравнению с весной.

При этом самый высокий показатель предложений - в Московской области. На этот регион летом 2025 года приходилось более 8% специалистов, готовых к междугородним грузоперевозкам, а интерес к таким услугам вырос на 21% по сравнению с весенним периодом.

Спрос на международные перевозки летом 2025 года тоже увеличился - на 3% по сравнению с весенним периодом. Самый заметный рост интереса показала также Московская область - 16%.

Кроме того, эксперты исследования отметили рост спроса на грузовики, особенно на новые модели - среди марок лидерами по динамике стали Dayun (+90,1%), Howo (+51,2%) и Урал (+34%), а среди конкретных моделей - Dayun CGC1120D (в 2,2 раза), FAW 3250 (+93,1%) и Howo T5G (+42,3%), а также различные модификации Камаза-65117 (до +40%).

Также на 7,7% вырос спрос на новые седельные тягачи, особенно на марку JAC (+39,4%), при этом значительное внимание привлекли новинки 2025 года - Камаз-65955 и 65659, а также модели Камаз 65116-7010-56 (рост в два раза), JAC K7 (+36,9%) и Камаз-54901 (+26,9%).