Серийное производство этой модели планируется запустить в 2026 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех) представил тяжелый пожарный беспилотник КВВ-1 на форуме "Дрон Экспо 2025" в Казани, сообщил Ростех в своем Telegram-канале, где также разместил кадры испытаний дрона.

Серийное производство этой модели планируется запустить в 2026 году, сообщила госкорпорация.

"На демонстрационных испытаниях со специалистами одного из потенциальных заказчиков аппарат уже подтвердил свою эффективность", - отметили в Ростехе.

Беспилотник весит 85 кг и способен нести такую же полезную нагрузку. Аппарат подключается к пожарной машине через рукав и подает огнетушащую смесь на высоту до 150 м. Время работы аппарата может составлять до 25 минут от аккумуляторов или до 72 часов при подключении к источнику питания по кабелю.

"Беспилотник оснащен системой предотвращения столкновений, стабилизированной камерой с 30-кратным зумом и может комплектоваться дополнительным оборудованием для пожаротушения и спасательных операций", - говорится в сообщении.