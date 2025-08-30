Этому способствовал увеличившийся отбор в отопительный сезон, а также необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Средняя цена газа в Европе летом выросла почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до около $414 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Росту стоимости способствовал возросший отбор в отопительный сезон, а также необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме.

Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью 2024 года и в I полугодии 2025 года составила $464 за 1 тыс. куб. м. В целом летом 2025 года котировки оказались на 4,8% выше к аналогичному периоду 2024 года.

Если 31 июля фьючерсы на газ торговались около $415 за 1 тыс. куб. м, то 29 августа торги закрылись на уровне $383 - на 7,7% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.

В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (-11%), в ноябре - $491 (-4%), в декабре - $489 (+20%), в январе 2025 года - $517 (+53%), в феврале - $542 (+88%), в марте - $467 (+55%), а в апреле - $409 (+28%), в мае - $412 (+15%), в июне - $439 (+14%), в июле - $410 (+12%), в августе - $394 (-10%).

Причины роста цены газа

Цена газа оказывается выше прошлогодней из-за повышенного спроса Европы на топливо. Этим летом странам региона понадобилось больше газа для заполнения хранилищ и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) ожидал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ. Импорт СПГ Европой на этом фоне в 2025 году обновляет рекорд.

Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в августе снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но продолжают находиться на максимуме за последние три года. При сохранении текущих темпов закачки газа ЕС может заполнить свои хранилища до отметки в 90% к следующей зиме лишь в начале ноября. Вместе с тем, согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 ноября каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ.

Ранее подсчеты ТАСС показали, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности в 90%. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что для заполнения хранилищ на требуемые Еврокомиссией 90% европейским странам предстоит закачать в ПХГ примерно 57 млрд куб. м газа. ФСЭГ оценил этот показатель в 60 млрд куб. м.