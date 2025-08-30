Среди мероприятий пройдет ежегодная спартакиада "Моспром" по 14 видам спорта, в которой участвуют сотрудники промышленных предприятий, студенты профильных вузов и колледжей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Октябрь 2025 года объявлен месяцем московской промышленности, в ходе которого пройдут несколько крупных мероприятий, показывающих москвичам и гостям столицы достижения города в промышленности. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Октябрь 2025 года объявлен месяцем московской промышленности. В промышленном секторе столицы работают больше 4,5 тыс. предприятий и ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. В отрасли заняты свыше 750 тыс. человек - это каждый 10-й работающий житель Москвы", - написал мэр.

Среди мероприятий, которые пройдут в рамках месяца московской промышленности, будет ежегодная спартакиада "Моспром" по 14 видам спорта, в которой участвуют сотрудники промышленных предприятий, студенты профильных вузов и колледжей. 7 октября пройдет празднование Дня московской промышленности. Состоится национальная премия "Лучший промышленный дизайн России". "Впервые сделаем образовательную программу - еженедельные лекции ведущих экспертов в области промышленного дизайна", - добавил мэр.

Также пройдет хакатон "Город будущего", где команды молодых специалистов будут создавать инновационные решения для ОЭЗ "Технополис Москва" и ИЦ "Сколково, и хакатон в рамках проекта "Открой#Моспром" - всероссийское командное соревнование по созданию новых технологических и управленческих решений для промышленной индустрии столицы.