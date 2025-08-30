По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 68,3%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, в I полугодии составила 245 млрд рублей, следует из сообщения компании. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 68,3%.

Выручка компании за отчетный период составила 4,263 трлн рублей, что на 17,6% ниже, чем за I полугодие 2024 года. В "Роснефти" отметили, что существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать запретительный уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Помимо этого, на динамику показателя в отчетном периоде негативно повлияли неденежные и разовые факторы.

При этом в компании подчеркнули, что темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий.

"В результате показатель EBITDA в первой пол. 2025 г. сократился до 1 054 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Капитальные затраты "Роснефти" составили 769 млрд рублей (плюс 10,49% по сравнению с I полугодием 2024 года). В компании пояснили, что динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, на активах сегмента "Разведка и добыча".

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец первого квартала составило 1,6x, что продолжает сохраняться на уровне существенно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями, добавили в "Роснефти".