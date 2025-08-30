"Роснефть" в первом полугодии переработала 38,7 млн тонн нефти

Глубина переработки нефти выросла до 77,6%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Заводы "Роснефти" в первом полугодии 2025 года снизили объем переработки примерно на 5% по сравнению с уровнем прошлого года, до 38,7 млн тонн, спад связан с проведением ремонтов и оптимизацией загрузки, сообщила компания.

Поставки на внутренний рынок составили 20 млн тонн нефтепродуктов (21,6 млн тонн годом ранее), в том числе 6,4 млн тонн бензина и 7,8 млн тонн дизельного топлива.

"Объем переработки нефти в первом полугодии 2025 году составил 38,7 млн тонн. Снижение объемов переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, а также оптимизацией загрузки НПЗ с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и спроса", - говорится в сообщении. В первом полугодии 2024 года компания переработала 40,9 млн тонн.

Глубина переработки нефти выросла до 77,6%, выход светлых нефтепродуктов - до 60,3%.

"Роснефть" отмечает, что поддерживает высокой степени надежности нефтеперерабатывающие активы. В частности, обеспечивает работу технологических установок своих НПЗ собственными катализаторами для производства топлива.

В первом полугодии компания также продала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 4,7 млн тонн бензина и дизельного топлива, что в 1,8 раза выше норматива.