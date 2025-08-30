Глава "Роснефти" указал, что одна из причин этого - чрезмерная индексация тарифов естественных монополий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Темпы снижения ключевой ставки в России недостаточны, одной из причин этого является чрезмерная индексация тарифов естественных монополий, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне - июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны", - приводятся в сообщении компании слова главы "Роснефти".

Сечин заявил, что рост тарифов естественных монополий опережает инфляцию и на фоне неблагоприятной конъюнктуры оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль. "С начала года тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов - на 13,8%, тарифы РЖД на грузовые железнодорожные перевозки - на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ "Газпрома" выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии - на 11,6%", - подчеркнул он.

По словам Сечина, одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров. "Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал", - отметил он.