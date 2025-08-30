Сечин ждет профицита на мировом рынке нефти в конце 2025 года и в 2026 году

Глава "Роснефти" отметил, что первое полугодие 2025 года характеризовалось снижением цен на нефть прежде всего на фоне ее перепроизводства

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что ждет профицита нефти в мире в конце 2025 года и в 2026 году на фоне роста добычи ОПЕК и снижения цен.

По его словам, первое полугодие 2025 года характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего на фоне ее перепроизводства. "Основная причина - активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом; рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах. По нашим оценкам и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в IV квартале 2025 года составит 2,6 млн б/с, в 2026 году - 2,2 млн б/с", - отметил Сечин, чьи слова приводятся в сообщении "Роснефти".

Ранее Международное энергетическое агентство неоднократно прогнозировало значительный переизбыток нефти на мировом рынке в 2025 и в 2026 годах. Согласно последнему прогнозу МЭА, спрос на нефть в мире в 2025 году вырастет на 740 тыс. б/с, до 103,9 млн б/с, а в 2026 году - на 760 тыс. б/с, до 104,66 млн б/с. В то же время предложение нефти, как ожидает МЭА, в 2025 году вырастет на 1,6 млн б/с, до 104,6 млн б/с, а в 2026 году - на 970 тыс. б/с, до 105,6 млн б/с.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в июле говорил журналистам, что ОПЕК ожидает сильный рост спроса на нефть в III и IV кварталах 2025 года, этот фактор позволяет ОПЕК+ возвращать на рынок добровольно сокращенную добычу нефти. В частности, на этот год ОПЕК ждет роста спроса на нефть на 1,3 млн б/с, в том числе прогнозируя увеличение потребления нефти и во втором полугодии. Аль-Гайс называл слишком пессимистичными прогнозы МЭА.