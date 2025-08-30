Компания концентрируется на высокомаржинальных проектах в качестве источника выплаты дивидендов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в своем бюджете ориентируется на цену нефти в $45 за баррель и концентрируется на высокомаржинальных проектах в качестве источника выплаты дивидендов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в $45 за баррель", - отметил он.

Сечин подчеркнул, что компания ведет непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля.

"Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг", - сказал он.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что, несмотря на негативный внешний фон, компания продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 года. В 2024 году суммарный размер дивидендов компании составил 542 млрд рублей или 51,15 рубля на акцию.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.