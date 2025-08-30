Глава "Роснефти" объяснил это санкциями и укреплением курса рубля

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дисконты на российскую нефть в первом полугодии расширялись на фоне санкций и укрепления курса рубля, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Помимо этого, наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля, что негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров. Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - приводятся в сообщении "Роснефти" его слова.

Компания сообщила, что на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля ее выручка в первом полугодии по МСФО сократилась на 17,6%, до 4,263 трлн рублей. При этом темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий. В результате показатель EBITDA в первом полугодии сократился до 1,054 трлн рублей. Чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, составила 245 млрд рублей, снизившись на 68,3%.