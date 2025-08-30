Новая технология также позволяет с высокой точностью различать естественные водоемы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ученые "Роснефти" создали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен, сообщила компания.

"Ученые "Роснефти" разработали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит существенно повысить эффективность природоохранных мероприятий в нефтяном комплексе", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Роснефть", новая технология позволяет с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна.

В сообщении говорится также, что в первом полугодии количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов на предприятиях "Роснефти" уменьшилось.

В частности, частота происшествий, связанных с разгерметизацией оборудования с тяжелыми последствиями первого уровня снизилась на 52% по сравнению с 1 полугодием 2024 года, второго уровня - на 22%.

За шесть месяцев на объектах компании не было допущено ни одного случая выброса нефти, газа или воды на поверхность при бурении скважин, в рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов велись мероприятия по замене промысловых трубопроводов.