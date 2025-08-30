Премьер отметил их роль в обеспечении технологического и промышленного суверенитета России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и отметил их готовность решать поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по обеспечению научно-технологического и промышленного суверенитета страны.

"Ваш успех - это результат упорного труда, целеустремленности, самосовершенствования и преданности выбранному делу. И яркое подтверждение того, что вы готовы решать поставленные президентом задачи по обеспечению научно-технологического и промышленного суверенитета нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Как отметил Мишустин, масштабные соревнования по промышленным компетенциям стали уникальной площадкой для демонстрации уровня знаний и практических навыков, обмена опытом с коллегами из разных регионов России и зарубежных государств.

В настоящее время потребность отраслей отечественной экономики в квалифицированных кадрах возросла многократно, отметил Мишустин. "Именно поэтому ежегодное проведение чемпионата приобретает еще большее значение, помогает молодежи и школьникам в профориентации, открывает перспективные возможности для самореализации и карьерного роста, повышает престиж рабочих специальностей", - добавил премьер-министр.

Мишустин также поздравил финалистов и призеров чемпионата с заслуженной победой, отметив, что их таланты и способности будут востребованы на ведущих предприятиях страны. Кроме того, он выразил особую благодарность педагогам и наставникам, которые делились с участниками чемпионата знаниями и секретами профессии, воспитывали личным примером, а также руководителям компаний, поддерживающих чемпионатное движение.

"Ставьте новые цели и смело идите к их достижению. Дальнейших успехов и всего хорошего", - завершил премьер-министр.