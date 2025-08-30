Режим локальной ЧС сняли

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о завершении ликвидации последствий разлива нефти около своего морского терминала под Новороссийском после нештатной ситуации, режим локальной ЧС снят.

"В акватории морского терминала КТК завершена ликвидация последствий нештатной ситуации, режим локальной ЧС снят. 30 августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале КТК принято решение о завершении основных работ по плану предупреждения и ликвидации разливов нефти в акватории морского терминала КТК", - сказали журналистам в пресс-службе компании.

В то же время объем вытекшей нефти уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, в ходе которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от выносного причального устройства (ВПУ) на терминале к танкеру.

"Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации. Кроме того, реализован визуальный контроль прибрежной полосы от пляжа с. Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей г. Анапа, нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено, о чем имеется соответствующий видеоматериал, включая комментарии местных жителей", - отметили в консорциуме.

29 августа в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти, разлив оперативно локализован. В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума также сообщали журналистам, что КТК вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации с выходом нефти на поверхность моря в ходе погрузки на танкер.

Росприроднадзор со ссылкой на данные КТК отмечал, что в результате разлива в Черное море попало около 30 кубических метров нефти, а его причиной мог стать разрыв морского соединения плавучего шланга на ВПУ КТК. Пресс-служба консорциума в свою очередь поясняла журналистам, что причины произошедшего выясняются, а разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер и соответствующего выхода остаточной нефти из шланга при его отсоединении от грузовой системы танкера.

О КТК

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.