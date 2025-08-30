Скоростное судно "Комета" выполнило первый регулярный рейс в Сочи из Сухума

На нем было 64 пассажира

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Первый регулярный рейс скоростного судна "Комета" по маршруту Сочи - Сухум - Сочи состоялся в субботу. 64 пассажира прибыли на курорт из столицы Абхазии, сообщил ТАСС представитель судовладельца Павел Марухин.

Ранее 6 августа состоялся тестовый рейс "Кометы" в Сухум. В субботу было запущено регулярное морское сообщение между двумя городами. В Сочи судно отправилось с загрузкой почти в 90%, 81 пассажир прибыл в Абхазию.

"[На рейсе из Сухума в Сочи было] 64 человека", - сказал Марухин. Он также отметил, что "Комета", выполнив первый регулярный рейс по сообщению Сочи - Сухум - Сочи, отработала "на отлично".

Марухин уточнил, что расписание "Кометы" по маршруту еще прорабатывается, поскольку по субботам из морского порта Сочи отходит круизный лайнер Astoria grande, в связи с чем есть накладки.

"Комета" будет ходить между Сочи и Сухумом до 1 октября. Вместимость судна - 120 мест, время в пути составляет около двух часов. Стоимость единого билета Сочи - Сухум - Сочи - от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.