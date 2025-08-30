Это намерены сделать до конца 2025 года

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Еще четыре новых производства планируют запустить до конца 2025 года в Узбекистане в технопарке "Чирчик", который создан в сотрудничестве с татарстанским технополисом "Химград". Сейчас к производственной деятельности в "Чирчике" приступили более 20 компаний, сообщил ТАСС гендиректор "Химграда" Айрат Гиззатуллин.

"Думаю, что до конца года еще не менее четырех компаний будет запущено. Это достаточно консервативный сценарий, мы там активно работаем. Мы понимаем, какие это компании. Безусловно, везде есть фактор сроков. Когда речь идет о запуске производства, это не всегда простая вещь", - сказал Гиззатуллин.

Он отметил, что недавно в технопарке состоялось открытие трех производств, приуроченное ко Дню независимости Республики Узбекистан, который отмечается 1 сентября. "Все достаточно динамично развивается, и к нашим 19 уже работающим производствам добавились еще три. Поэтому мы видим там хорошую динамику", - сказал гендиректор.

Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" был создан в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград", он предназначен для локализации производств зарубежных и местных компаний. Технопарк имеет развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения в шаговой доступности от любого земельного участка и здания.