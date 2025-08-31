В республике добычу угля ведут 13 крупных и средних шахт в шести городах, отметил врио премьер-министра республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Инвесторы вложили в модернизацию угледобывающих предприятий ДНР 1,3 млрд рублей с начала года, сообщил ТАСС в День шахтера врио премьер-министра республики Андрей Чертков.

"С начала 2025 года общий объем инвестиций в модернизацию угольных предприятий составил 1,3 млрд рублей", - сказал Чертков.

Он добавил, что до конца года сумму планируют увеличить до 2,7 млрд рублей. Сейчас в республике добычу угля ведут 13 крупных и средних шахт в шести городах.

Передача в аренду инвесторам угольных шахт ДНР началась в апреле 2024 года. Тогда ООО "Импэкс-дон" были переданы шахты "Комсомолец Донбасса", "Прогресс", "Заря" и шахта им. Л.И. Лутугина. Летом того же года были арендованы еще три угольных предприятия. В июне 2025 года Чертков сообщил ТАСС, что часть инвесторов рассматривает вариант отказа от убыточных шахт. По его словам, если это произойдет, предприятия законсервируют до прихода новых инвесторов.