КРАСНОЯРСК, 31 августа /ТАСС/. Специальные звукоизоляционные панели, которые могут использоваться при строительстве жилья, разработали в Сибирском федеральном университете в Красноярске. Кроме повышенной звукоизоляции, панели обладают большой экологичностью, сообщил ТАСС один из разработчиков Тимофей Зайцев.

"Мы разработали трехслойные панели. Внешние слои состоят из сплошных OSB-плит (ориентированно-стружечные плиты), а средняя панель - перфорированная. Особенность и отличие от традиционных звукоизоляционных панелей - мы не заполняли пустоты ни минеральной ватой, ни другими полимерами", - сказал Зайцев, добавив, что с помощью специально созданных отверстий внутри панели удалось снизить средний уровень шума на 7-10%.

Также преимуществом новых панелей станет простота их утилизации. По его словам, сейчас разработчики готовятся к получению патента на свое изобретение. Ученые считают, что в перспективе такие панели смогут применяться при строительстве жилых домов, офисов, общественных и культурных пространств.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.