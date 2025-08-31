В ДНР делают ставку на развитие углехимии

Глубокая переработка сырья позволит перейти от экспорта дешевого угля к экспорту дорогой химической продукции, отметил врио премьер-министра республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Развитие глубокой переработки угля даст импульс всей экономике ДНР, сообщил ТАСС врио премьер-министра республики Андрей Чертков в День шахтера.

"Если говорить о перспективном развитии угольной отрасли, то будущее за углехимией. Глубокая переработка "черного золота" позволит перейти от экспорта дешевого угля к экспорту дорогой химической продукции. Уголь может быть сырьем для производства востребованных товаров с высокой добавленной стоимостью: от синтетического топлива и водорода до углеродных нанотрубок, используемых в высокотехнологичных отраслях - космосе, военной промышленности, электронике", - сказал Чертков.

Он добавил, что для развития отрасли потребуются инвестиции и господдержка. "Но эти вложения могут дать мультипликативный эффект", - подчеркнул собеседник агентства.

В июне глава республики Денис Пушилин заявил, что структура экономики ДНР будет меняться с упором на глубокую переработку сырья, развитие машиностроения и химической отрасли. Он отметил, что для этого в регионе есть необходимые компетенции и потенциал.