Недвижимость в Геленджике к концу года может подорожать на 20%

На рост цен влияет открытие аэропорта и рост туристического потока, сообщила замгендиректора De Luxe курорта "Лучи" Ольга Нарт

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость недвижимости в Геленджике до конца 2025 года может увеличиться до 20% на фоне открытия аэропорта и роста туристического потока, сообщила ТАСС заместитель гендиректора De Luxe курорта "Лучи" Ольга Нарт. По ее словам, на курорте цены растут в среднем на 10-15% в год, однако новые факторы способны ускорить динамику.

В условиях действия авиационных ограничений Геленджик входил в топ-3 курортов Краснодарского края. Воздушное пространство над аэропортом на курорте было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. Гавань запустила первый после долгого перерыва рейс 18 июля 2025 года.

"В Геленджике цены начали активно расти вслед за открытием аэропорта и улучшением транспортной доступности. При этом многое зависит не столько от локации, сколько от класса и концепции проекта. Цены на жилье в Геленджике в среднем растут на 10-15% в год. По нашим оценкам, к концу этого года стоимость недвижимости может увеличиться до 20% в зависимости от конкретного сегмента и расположения объектов", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что фактор открытия аэропорта повлияет не только на рынок недвижимости в Геленджике, но и на другие прибрежные города рядом, где наблюдается активизация спроса. Так, спрос на покупку недвижимости в Геленджике летом увеличился на четверть. "Рост внутреннего туризма и увеличение турпотока поддерживают рынок. В ближайшие годы драйвером останется сегмент инвестиционной курортной недвижимости, а рост цен будет сосредоточен в локациях с развитой инфраструктурой и улучшенной транспортной доступностью", - добавила Нарт.

По данным объявлений, размещенных на "Авито", в Геленджике средняя стоимость квартиры в августе составила около 9,9 млн рублей при средней площади 46 кв. м, что на 5% выше, чем зимой (9,45 млн рублей) текущего года. Средняя цена квадратного метра за это время выросла почти на 6,5% - с 216 тыс. до 230 тыс. рублей.