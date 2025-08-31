Как отметил врио премьер-министра региона Андрей Чертков, федеральный кабмин уделяет особое внимание развитию угольной промышленности

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Власти на федеральном уровне рассматривают улучшение условий кредитования угольных предприятий ДНР и применение госрегулирования в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) республики для улучшения ситуации в отрасли, сообщил ТАСС врио премьер-министра региона Андрей Чертков в День шахтера.

"На федеральном уровне рассматриваются индивидуальные меры поддержки предприятий, возможность продления сроков переходного периода по 5-ФКЗ до 2030 года в части полноценного применения законодательства по промышленной безопасности и экологии, применение инструментов государственного регулирования в ТЭК республики, сохранение понижающего коэффициента к железнодорожному тарифу для поставки углей на наши ТЭС, улучшение условий кредитования предприятий углепрома ДНР", - сказал Чертков.

Он добавил, что федеральный кабмин уделяет особое внимание развитию угольной промышленности. В частности, в июле продлен до 30 ноября срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля и сроки уплаты страховых взносов, которые наступят с июня по октябрь 2025 года.

20 августа в Минфине РФ сообщили, что подкомиссия по финансовым мерам господдержки оценила потребности в поддержке некоторых компаний сферы углепрома ДНР и ЛНР. Кроме того, были одобрены условия реструктуризации налоговой задолженности промышленной группы "Родина" и компании "Импекс-дон", совместно с правительством ДНР намечены пути улучшения финансового состояния этих компаний.