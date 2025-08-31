Сотрудники с пятидневной рабочей неделей могут получить восемь дней непрерывного отдыха с 2 по 9 ноября, использовав при этом всего три отпускных дня, отметил эксперт платформы Роман Губанов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства ждут россиян с 2 по 4 ноября, при этом, при правильном планировании отпуска и дополнительных выходных, можно увеличить период отдыха почти вдвое. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию платформы "Авито работа" Роман Губанов.

"При правильном планировании можно увеличить этот период почти вдвое, добавив всего несколько отпускных дней. Если приоритетной задачей является увеличение отпускных выплат, целесообразно оформить отпуск с 27 октября по 1 ноября. В этом случае сотрудник получит отпускные за шесть календарных дней, но при этом будет использовано шесть дней из общего лимита ежегодного оплачиваемого отпуска. Финансово этот вариант выгоднее", - пояснил он.

Губанов привел расчеты на примере сотрудника, который в месяц зарабатывает 114 943 рубля. Его доход за год составляет 1 379 316 рублей, среднее количество дней за год - 351,6, таким образом среднедневной заработок - 3 922,97 рубля. "Итого, если взять отпуск с 27 октября по 1 ноября, размер отпускных будет выше: 6 3 922,97 = 23 537,81 рубля. Это наиболее выгодный вариант с точки зрения размера отпускных выплат. Для сравнения, если взять отпуск 5, 6 и 7 ноября, размер отпускных составит: 3 3 922,97 = 11 786,91 рубля. Этот вариант удобен для тех, кто хочет сохранить дни отпуска", - уточнил он.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей это позволит получить восемь дней непрерывного отдыха с 2 по 9 ноября, использовав при этом всего три отпускных дня. Это возможно потому, что дни 2, 3, 8 и 9 ноября являются законными выходными, а 4 ноября - официальный праздничный день, который не включается в отпуск и не оплачивается. Таким образом, оформив отпуск только на три рабочих дня - 5, 6 и 7 ноября, можно сэкономить четыре дня отпуска и получить мини-каникулы.

Кроме того, дополнительно увеличить длительность отдыха можно с помощью отгулов, которые предоставляются за работу в выходные или праздники, а также за сверхурочную работу. Один отгул равен одному дню отдыха и может быть предоставлен вместо денежной компенсации. Если в течение года сотрудник сдавал кровь, он может оформить дополнительный день отдыха для доноров.

"Таким образом, если цель - получить максимально долгий отдых при минимуме потраченных отпускных дней, то ноябрьские праздники 2025 года - оптимальное решение: добавив три рабочих дня к официальным выходным, можно устроить себе полноценный отпуск на восемь дней", - подытожил Губанов.