Самый низкий уровень стоимости машин наблюдается именно сейчас - в летний период, отметили в компании

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Цены на автомобили осенью и зимой 2025 года снижаться уже не будут, самый низкий уровень стоимости машин наблюдается именно сейчас - в летний период. Об этом в интервью ТАСС заявил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Цены на автомобили не будут снижаться. Я считаю, что самый низкий уровень цен наблюдается именно сейчас. Во втором полугодии базовые цены, вероятно, останутся на прежнем уровне, однако скидки и распродажи существенно сократятся", - сказал он.

По его словам, максимальный уровень скидок летом был связан с распродажей прошлогодних и позапрошлогодних остатков авто. "Этот запас уже практически распродан, остаток автомобилей 2023 года минимален. Автомобили 2024 года, по нашим оценкам, представлены в объеме около 100-150 тысяч штук. Этого недостаточно для масштабных распродаж", - отметил он.

Также одним из факторов роста продаж к лету этого года стало укрепление рубля. Целиков подчеркнул, что в настоящее время выгодно как завозить автомобили по параллельному импорту, так и производителям предоставлять значительные скидки, так как после конвертации выручка в юанях или другой валюте остается достаточно высокой. "Это дает им (производителям - прим. ТАСС) возможность гибко регулировать цены и скидки, сохраняя при этом адекватный валютный эквивалент выручки", - подытожил директор "Автостата".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 3 сентября.