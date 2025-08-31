Ночью 30 августа на работу аэропорта вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. 50 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи, где ночью в субботу вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

На вылет задерживаются рейсы в Тбилиси, Батуми, Анталью, Стамбул, Москву (Шереметьево и Домодедово), Уфу, Сыктывкар, Екатеринбург, Ереван, Сургут, Самару, Новосибирск, Оренбург. Всего задерживается вылет 22 рейса по этим направлениям.

В то же время в аэропорту ожидается прилет рейсов из Антальи, Батуми, Тбилиси, Еревана, Москвы (Шереметьево, Домодедово и Внуково), Нижневартовска, Екатеринбурга, Бахрейна, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Уфы, Сыктывкара, Сургута. Всего на прилет задерживается 28 рейсов.

Ночью 30 августа на работу Международного аэропорта Сочи вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов, воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. В пресс-службе аэропорта предупреждали о возможных переносах и отменах рейсов. Ожидается, что расписание полетов восстановится в ближайшие два дня.