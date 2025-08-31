Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек ожидают вылета в аэропортах Норильска, Новосибирска и Красноярска из-за неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в районе международного аэропорта Норильск имени Н. Н. Урванцева объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний "Нордстар" и "Сибирь" в города Москву, Красноярск и Новосибирск. Более 690 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний, ожидают вылета", - говорится в сообщении.

Из-за позднего прибытия самолетов вылета ожидают более 500 пассажиров в Новосибирске и свыше 250 пассажиров в Красноярске. Транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите их прав на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.