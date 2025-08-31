В первом полугодии на долю брендов из КНР пришлось 55% общего объема российского авторынка, отметил директор агентства Сергей Целиков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Доля китайских автомобилей на российском рынке по итогам восьми месяцев 2025 года может вырасти до 60-65%. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По моим оценкам, общая доля китайского автопрома на рынке составит порядка 60-65%", - сказал он.

В первом полугодии на долю брендов из КНР пришлось 55% общего объема российского авторынка. При этом продажи новых легковых китайских автомобилей в России сократились на 30% в годовом сравнении, до 291,6 тыс. единиц.

Самыми востребованными брендами среди россиян по итогам первого полугодия стали Haval с результатом 63,9 тыс. машин, Cherry (55,3 тыс.), Geely (35,6 тыс.), Changan (29,9 тыс.) и Jetour (15,7 тыс.).

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 10:00 мск.