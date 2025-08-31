Анкоридж может лишиться электроэнергии, уточняет газета

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Американский штат Аляска столкнулся с истощением запасов природного газа в заливе Кука, что может лишить электроэнергии Анкоридж. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) 30 августа.

По ее информации, раньше Аляска отправляла танкеры с топливом за рубеж из-за избытка ресурсов, а сейчас чиновники ожидают, что в ближайшие годы может возникнуть проблема с обеспечением электроэнергией Анкориджа, крупнейшего города штата. Отмечается, что запасы природного газа, добываемого в заливе Кука, уменьшились, а многие буровые компании закрылись.

Как пишет газета, о проблеме сокращения ресурсов известно уже более 15 лет, но плана для ее разрешения все еще нет. Для штата, экономика которого построена на нефти и газе, это особо важный вопрос.

Местные коммунальные службы прогнозируют, что им, скорее всего, придется закупать газ за рубежом какое-то время примерно с 2028 года, что может привести к росту цен на электроэнергию и отопление на 10-40%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о том. что американские партнеры, среди которых Южная Корея и Япония, намерены инвестировать триллионы долларов в строительство газопровода в штате Аляска для поставок газа в Азию, но пока ни одна азиатская компания не вложила средства в акционерный капитал проекта.