МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подготовка ребенка к школе влечет за собой существенный стресс у каждого третьего россиянина, выяснили аналитики финансового маркетплейса Банки.ру (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство россиян (83%) ожидали, что в этом году им придется потратить на подготовку детей к школе больше, чем в 2024-м. А каждый третий признался, что испытывает сильный стресс при планировании школьных затрат. Еще 47% признались, что волнуются, но справляются с эмоциями. Не переживают по этому поводу 15%", - указано в исследовании.

Среди россиян с доходом 50-100 тыс. рублей об умеренном стрессе сообщили 55% опрошенных, а при доходе 101-200 тыс. рублей - 54%. Почти половина россиян (49%) с доходом менее 50 тыс. рублей признались, что финансовые обязанности в период школьной подготовки сильно сказываются на их эмоциональном состоянии.

Более 50% россиян отметили, что траты на подготовку к школе сильно сказываются на их бюджете, поэтому им приходится экономить на чем-то другом. Расходы на школьные покупки существенны, но не приводят к сильным ограничениям у 24% россиян, а справляются с тратами без проблем лишь 6%. Для 19% траты на подготовку к школе настолько значительны, что приходится брать кредиты или просить помощи у других. В некоторых регионах предусмотрены выплаты для отдельных категорий семей, которые покрывают часть расходов на подготовку к школе. Однако 58% россиян указали, что не знают о таких компенсациях, и только 7% пользуются этой возможностью.

"Примерно одинаковое число россиян планировали потратить на подготовку ребенка к школе от 11 до 20 тыс. рублей (30%) или более 20 тыс. рублей (33%). Именно такую сумму указали большинство опрошенных вне зависимости от места проживания и дохода. 17% россиян заявили, что хотели бы выделить из бюджета 5-10 тыс. рублей, а 4% - не готовы тратить более 5 тыс. рублей", - указано в исследовании.

Вне зависимости от места проживания и дохода семьи большая часть россиян отвечали одинаково: на школьную подготовку в основном планируют бюджет размером 11-20 тыс. рублей или более 20 тыс. рублей "Одежда и обувь" - именно этот пункт 82% россиян обозначили как самый затратный в школьном списке. Еще 37% отметили, что значительную часть бюджета они тратят на покупку рюкзака, 33% - на необходимую для учебы электронику.

Опрос проводился на сайте Банки.ру с 27 июня по 25 августа, в нем приняли участие 3,4 тыс. россиян.