Простая статистика
На данный момент единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении остается газопровод "Турецкий поток". Согласно последним подсчетам, в первом полугодии Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 28%.
Наращивание происходит на фоне сообщений, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины остаются рекордно низкими за последние 12 лет. Их заполненность составляет 32,3%, или около 10 млрд куб. м. Но, как сообщалось, для нормального прохождения отопительного сезона до 1 ноября надо иметь в ПХГ 13,2 млрд куб. м.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признавал, что в 2025 году Киеву придется импортировать гораздо больше газа из-за проблем с его добычей и нехватки топлива в подземных хранилищах. И это при том, что по состоянию на 28 июня цены на газ на Украине выросли на 60% за месяц и превысили $755 за 1 тыс. куб. м.
Другой проблемой является критический дефицит средств у "Нафтогаза", который недавно взял кредиты "Укргазбанка" и "Приватбанка" на 9,4 млрд гривен (около $225 млн), этой суммы хватает на закупку только 400 млн куб. м газа при необходимых 3 млрд.
Так откуда газ?
Кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в беседе с ТАСС подтвердил, что "Украина продолжает потребление газа российского происхождения, закупая его у третьих стран", например, у Венгрии. Согласен с этим и аналитик Центра средиземноморских исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тигран Мелоян: "Рост поставок из Венгрии и Словакии (на Украину – прим. ТАСС) напрямую коррелирует с ростом экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток".
Мелоян также согласился, что потенциально российский газ может поступать на газовый рынок Украины через посредников, таких как Венгрия и Словакия, "которые активно пользуются данной газотранспортной системой ("Турецкий поток" — прим. ТАСС) и экспортируют газ на Украину".
"Показательно здесь и то, что именно эти две страны Центральной Европы сегодня являются основными поставщиками природного газа для Украины", — отметил эксперт.
При этом Торопов указал, что кратное снижение объемов потребления газа промышленностью Украины с одновременным повышением энергоэффективности домохозяйств, для стимулирования которой экс-премьер-министром Арсением Яценюком была разработана программа субсидирования населения, также не помогли полностью разорвать энергетические связи Украины и России.
"Таким образом, политические ограничения торговли потерпели поражение в борьбе с невидимой рукой свободного рынка", — констатировал эксперт.
Шаг символичный, проблемы реальные
Академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин согласился, что Украина продолжает потребление российского газа.
"С начала 2025 года говорится об отказе от российского газа, при этом природа и происхождение газа европейского (из единого энергетического пространства ЕС поступает на Украину), не уточняется и не будет уточняться", — добавил он.
Он отметил, что в заявлениях об отказе от российского газа был "важнее символизм шага, чем реальное содержание".
Александр Темнов