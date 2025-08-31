В январе 2025 года Украина прекратила транзит российского газа. Отказ сопровождался множеством громких слов. Самыми яркими были реплики Владимира Зеленского: "Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови". Но что же происходит на самом деле? Отказалась ли Украина от российского газа? Скорее всего, нет. Более того, теперь Киев вынужден закупать топливо по гораздо более высокой цене

Простая статистика

На данный момент единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении остается газопровод "Турецкий поток". Согласно последним подсчетам, в первом полугодии Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 28%.

Наращивание происходит на фоне сообщений, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины остаются рекордно низкими за последние 12 лет. Их заполненность составляет 32,3%, или около 10 млрд куб. м. Но, как сообщалось, для нормального прохождения отопительного сезона до 1 ноября надо иметь в ПХГ 13,2 млрд куб. м.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признавал, что в 2025 году Киеву придется импортировать гораздо больше газа из-за проблем с его добычей и нехватки топлива в подземных хранилищах. И это при том, что по состоянию на 28 июня цены на газ на Украине выросли на 60% за месяц и превысили $755 за 1 тыс. куб. м.

Другой проблемой является критический дефицит средств у "Нафтогаза", который недавно взял кредиты "Укргазбанка" и "Приватбанка" на 9,4 млрд гривен (около $225 млн), этой суммы хватает на закупку только 400 млн куб. м газа при необходимых 3 млрд.

Так откуда газ?

Кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в беседе с ТАСС подтвердил, что "Украина продолжает потребление газа российского происхождения, закупая его у третьих стран", например, у Венгрии. Согласен с этим и аналитик Центра средиземноморских исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тигран Мелоян: "Рост поставок из Венгрии и Словакии (на Украину – прим. ТАСС) напрямую коррелирует с ростом экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток".

Мелоян также согласился, что потенциально российский газ может поступать на газовый рынок Украины через посредников, таких как Венгрия и Словакия, "которые активно пользуются данной газотранспортной системой ("Турецкий поток" — прим. ТАСС) и экспортируют газ на Украину".

"Показательно здесь и то, что именно эти две страны Центральной Европы сегодня являются основными поставщиками природного газа для Украины", — отметил эксперт.

При этом Торопов указал, что кратное снижение объемов потребления газа промышленностью Украины с одновременным повышением энергоэффективности домохозяйств, для стимулирования которой экс-премьер-министром Арсением Яценюком была разработана программа субсидирования населения, также не помогли полностью разорвать энергетические связи Украины и России.

"Таким образом, политические ограничения торговли потерпели поражение в борьбе с невидимой рукой свободного рынка", — констатировал эксперт.

Шаг символичный, проблемы реальные

Академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин согласился, что Украина продолжает потребление российского газа.

"С начала 2025 года говорится об отказе от российского газа, при этом природа и происхождение газа европейского (из единого энергетического пространства ЕС поступает на Украину), не уточняется и не будет уточняться", — добавил он.

Он отметил, что в заявлениях об отказе от российского газа был "важнее символизм шага, чем реальное содержание".

