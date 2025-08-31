Правительство России также установит сроки оказания таких услуг

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство России получает право устанавливать требования к услуге почтовой доставки социально значимых печатных изданий подписчикам. Новые нормы вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

Изменения вносятся в закон "Об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России". Помимо требований к доставке печатных СМИ, кабмин также установит сроки оказания таких услуг. Перечни социально значимых печатных СМИ, в свою очередь будут формироваться "Почтой России" на основании критериев, установленных правительством.

Кроме того, закон "О почтовой связи" дополнен нормой о том, что кабмин на период до 2030 года сможет установить особенности применения указанных норм на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Вместе с тем вступают в силу поправки в закон "О персональных данных". Согласно нововведениям, обработка специальных категорий персональных данных будет проводиться в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Раньше при такой обработке учитывалось только законодательство об обороне, безопасности, противодействии терроризму, транспортной безопасности, противодействии коррупции, исполнительном производстве и оперативно-разыскной деятельности. К специальным категориям персональных данных относятся сведения, которые касаются расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных убеждений и состояния здоровья.

Закон также устанавливает, что обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта таких данных в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.