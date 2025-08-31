МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работодатели Московской области с численностью сотрудников от 200 человек и более с 1 сентября будут обязаны предусматривать рабочие места для ветеранов боевых действий. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении трудового договора, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлдумы.

"В прошлом году мы приняли закон, которым установили квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. На квотируемые рабочие места было уже трудоустроено порядка 300 ветеранов боевых действий. В этом году в весенней сессии мы приняли закон, которым расширили условия квотирования и который вступит в силу осенью. Теперь для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, будет установлена квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий - гарантированно", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Брынцалов подчеркнул, что в Московской области ведется активная работа по предоставлению различных мер поддержке участникам СВО и их семьям.

"Президент России неоднократно подчеркивал: трудоустройство участников СВО - один из приоритетов государственной политики. Планируем, что новая норма обеспечит нашим ветеранам боевых действий порядка 1,3 тыс. дополнительных рабочих мест в Подмосковье", - отметил Брынцалов.