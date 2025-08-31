Также планируют ввести на рынке СПФИ опционы на процентные ставки (cap и floor процентных деривативов)

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кредитные дефолтные свопы (CDS) на облигации крупнейших эмитентов планирует запустить Московская биржа в I квартале 2026 года. Об этом сообщил директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов.

"Сегодня с помощью рынка СПФИ (секьюритизированных производных финансовых инструментов - прим. ТАСС) Московской биржи можно хеджировать валютные и процентные риски. В первом квартале 2026 года мы планируем запустить CDS - деривативный инструмент для хеджирования кредитных рисков, риска дефолта эмитента. Вместе с профессиональным сообществом мы решили, что CDS будут запущены для эмитентов, которые имеют публичный долг - размещенные на Московской бирже облигации", - отметил Локтионов.

По его словам, до 2022 года CDS на нашем рынке заключались российскими банками, но по иностранному праву - контрагентами всегда были нерезиденты. Теперь CDS начнут работать в российском праве. "В конце 2025 года планируем предоставить возможность участникам рынка протестировать этот продукт. На первом этапе мы говорим о пяти-семи первоклассных эмитентах, дальше будем смотреть, как будет развиваться рынок. На втором этапе речь может идти уже о 17-18 эмитентах", - подчеркнул он.

"Инструмент CDS в первую очередь будет интересен держателям публичного долга, в том числе фондам и управляющим компаниям, для хеджирования кредитного риска эмитентов. Банки смогут использовать CDS для хеджирования кредитных портфелей и управления нормативными требованиями при условии адаптации банковского регулирования", - заключил он.

Помимо CDS, Мосбиржа планирует запустить на рынке СПФИ опционы на процентные ставки (cap и floor процентных деривативов). С помощью этого инструмента можно зафиксировать процентную ставку как сверху, так и снизу.